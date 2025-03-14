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Популярный телеведущий едва не разбился из-за урагана в Подмосковье

В Подмосковье из-за урагана пострадал автомобиль ведущего «Муз-ТВ» Арчи
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости/Telegram-канал «Mash»

В Подмосковье автомобиль экс-телеведущего «Муз-ТВ» Арчи (Артур Цветков) пострадал из-за урагана. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Пикап-китаец попал в ДТП в Одинцовском районе. Грузовик, что ехал впереди, случайно сбросил на авто знаменитости строительный мусор. Обычно Арчи ездит на пассажирском рядом с водителем, но сегодня ему повезло. За пять минут до ЧП водитель высадил Цветкова и поехал на заправку один», — говорится в публикации.

В результате ДТП шофер не пострадал, а на автомобиль у владельца есть страховка. В ГИБДД заявили, что вины водителя грузовика в аварии нет, поскольку брезент открылся из-за сильного ветра.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 14 марта в Москве ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 22 м/с.

На следующей неделе, по словам метеоролога, Москву накроет похолодание со снегом. Первые после потепления заморозки ожидаются уже в эти выходные, прогнозируется -5...-6°C по области и до -3°C в столице. Начало недели также будет холодным, в понедельник пройдет снег, но к 20 марта снова потеплеет.

Ранее кровля бизнес-центра обрушилась на автомобили в Москве.

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