«Раздули из ничего»: свидетельница ДТП с Буйновым прокомментировала ситуацию

Александр Буйнов ехал с небольшой скоростью перед тем, как сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом рассказала очевидица ДТП на ток-шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия».

«Машина ехала медленно, с небольшой скоростью. Если бы была большая скорость, пострадавшая отлетела бы к соседнему дому. <…> По всей видимости, раздули из ничего. Там был Буйнов, он публичный человек и пользуется вниманием», — рассказала очевидица.

По словам женщины, на месте ДТП стерта дорожная разметка и плохое освещение.

Свидетельница также сообщила, что после наезда на пенсионерку артист находился в спокойном состоянии. В то же время кадры с видеорегистратора в Lexus Буйнова говорят о том, что наезд был довольно серьезным.

Также очевидица рассказала, что внедорожник Lexus, за рулем которого был Буйнов в момент аварии, не получил ни одного повреждения.

Кроме того, бывшая теща сына пенсионерки, которая пострадала в ДТП, очернила молодого человека.

Ранее Александр Буйнов прокомментировал действия сбитой им пенсионерки.