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«Это ахинея»: автоэксперт Попов раскритиковал идею проводить техосмотр авто у дилера при продаже

Автоэксперт Попов назвал «ахинеей» техосмотр у дилера при продаже машины
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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов в интервью «Татар-информ» назвал идею обязать проверять техническое состояние машин у официального дилера при его продаже ахинеей.

«Если речь идет про б/у авто, то в Минпромторге предлагают проводить процедуру, которая и так существует. Если б/у автомобиль старше четырех лет, то при постановке на учет он должен проходить техосмотр у нас в стране. Технические требования к станциям проверяются при аккредитации. Иными словами, Минпромторг и так их проверяет, как это связано с тем, что я покупаю автомобиль? Какая-то ахинея», – рассказал Попов порталу.

До этого гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова заявила, что в России разрабатывается законопроект, который обяжет физических лиц проверять техническое состояние автомобиля у официального дилера при его продаже. Рабочая группа для его подготовки создана в Минпромторге.

«Сегодня прорабатывается законопроект, который поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям с точки зрения их экспертизы, увеличить перечень проверяемых узлов и агрегатов, что поможет снизить количество неисправных машин на дорогах страны и усилить безопасность дорожного движения», — сказала Виноградова.

Она отметила, что неисправные автомобили на дороге несут существенные риски для водителей и пешеходов, и эти риски необходимо нивелировать законодательно.

Ранее юрист объяснил, кому нужно проходить техосмотр на автомобиле.

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