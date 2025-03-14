Россиянам рассказали о трех недостатках корейского кроссовера Hyundai ix35 с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах подержанного кроссовера Hyundai ix35.

«Чаще всего на рынке встречаются машины с атмосферным 2,0-литровым бензиновым двигателем (150 л.с.). Мотор неприхотливый, хотя у дорестайлинговых (до 2013 года) автомобилей бывали случаи засасывания частиц нейтрализатора в цилиндры», — сказал эксперт.

Кроме того, краска у ix35 слабая и сколы появляются быстро. Также материалы отделки плохо переносят большие пробеги. Кожа руля и обивка сидений быстро изнашиваются.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80–100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.