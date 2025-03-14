«АвтоВАЗ» обновит свою старейшую модель

«АвтоВАЗ» выпустил Lada Niva Legend с противотуманным фарами и в новом цвете

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начнет устанавливать на внедорожник Lada Niva Legend передние противотуманные фары. Кроме того, автомобиль получит новый цвет. Об этом сообщает паблик Avtograd в соцсети «ВКонтакте».

«С конвейера сошло 7 белых и один черный тестовый автомобиль LADA NIVA Legend в комплектации Urban оснащенные противотуманными фарами, также еще было 2 тестовых автомобиля Urban окрашенные синей металлизированной эмалью «Капитан», но без ПТФ», — говорится в сообщении паблика.

До этого «АвтоВАЗ» официально объявил, что внедорожник Lada Niva Legend получил светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Они отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, кроме базовой версии Classic.

Появившиеся светодиоды установили в рамках масштабной модернизации модели. Ожидается, что машина также получит электрический корректор фар.

Ранее сообщалось, что в Тольятти прекратился выпуск популярной версии Lada Niva.