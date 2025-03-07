В Тольятти прекратился выпуск популярной версии Lada Niva

Avtograd: «АвтоВАЗ» больше не будет выпускать пятидверную модель Lada Niva

«АвтоВАЗ» отказался от выпуска пятидверной модели Lada Niva. Об этом сообщает Avtograd.

«Бригаду 061 цеха 6112 комплекса сварки официально расформировали, соответствующее распоряжение было выпущено администрацией производства и представлено работникам для ознакомления под роспись <…> эпоха длиннобазовой Niva Legend закончилась», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время кондуктор, на котором производилась сварка кузова, уже начали разбирать.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM. Под маркой SKM будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой. При этом когда именно начнутся продажи, в компании еще не сообщили.

Как пояснили в пресс-службе, новые автомобили займут нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими машинами популярной в России торговой марки.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер впервые за 30 лет.