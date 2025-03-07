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В Тольятти прекратился выпуск популярной версии Lada Niva

Avtograd: «АвтоВАЗ» больше не будет выпускать пятидверную модель Lada Niva
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Lada

«АвтоВАЗ» отказался от выпуска пятидверной модели Lada Niva. Об этом сообщает Avtograd.

«Бригаду 061 цеха 6112 комплекса сварки официально расформировали, соответствующее распоряжение было выпущено администрацией производства и представлено работникам для ознакомления под роспись <…> эпоха длиннобазовой Niva Legend закончилась», — говорится в сообщении.

По информации источника, в настоящее время кондуктор, на котором производилась сварка кузова, уже начали разбирать.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» запускает новый бренд коммерческих автомобилей SKM. Под маркой SKM будут выпускать пассажирские и цельнометаллические фургоны и шасси с открытой грузовой платформой. При этом когда именно начнутся продажи, в компании еще не сообщили.

Как пояснили в пресс-службе, новые автомобили займут нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими машинами популярной в России торговой марки.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер впервые за 30 лет.

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