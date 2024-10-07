«АвтоВАЗ» начал тестовую сборку Lada Niva Legend с новым мотором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил тестовый экземпляр Lada Niva Legend с новым мотором. Об этом сообщает паблик Avtorad News в социальной сети «ВКонтакте».

«На прошлой неделе на ВАЗе был собран тестовый автомобиль Lada Niva Legend с двигателем 11182 1.6 л. 90 л.с. Ранее уже были выпущены два подобных автомобиля, они проходят испытания. Как озвучивал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, в планах автозавода перейти на оснащение автомобилей семейства Niva современными двигателями в 2025 году», — говорится в сообщении.

До этого «АвтоВАЗ» официально объявил, что внедорожник Lada Niva Legend получил светодиодные дневные ходовые огни (ДХО). Они отличаются большей надежностью и долговечностью, чем фонари с лампой накаливания. Яркость ДХО выросла на 50%, а яркость габаритных огней увеличена в 2,5 раза. Кроме того, применение светодиодов улучшает баланс энергопотребления.

Светодиодные ДХО доступны для всех комплектаций Niva Legend, кроме базовой версии Classic. Стоимость новой опции составляет 7 тысяч рублей.

Появившиеся светодиоды установили в рамках масштабной модернизации модели. Ожидается, что машина также получит электрический корректор фар.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал красить обновленные Lada Niva Bronto в новый цвет.