В Пермском крае произошло массовое ДТП

В Пермском крае семь человек пострадали в ДТП на трассе Краснокамск-Нытва

В Пермском крае семь человек пострадали в ДТП на трассе Краснокамск-Нытва. Об этом сообщает 59.RU со ссылкой на данные Минздрава.

Среди пострадавших трое детей. Одна женщина и одна девочка были госпитализированы, двое детей и другая женщина были доставлены в травмпункт и отпущены на домашнее лечение. Один из пострадавших отказался от госпитализации. При этом одна из пострадавших в ДТП не выжила — врачи приехать не успели.

До этого россиянка сделала сальто в воздухе в ДТП 8 марта и попала на видео.

Судя по кадрам, в Улан-Удэ женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Однако машина в последнем ряду не остановилась и наехала на жительницу. В результате удара женщину подбросило вверх, она сделала сальто в воздухе и приземлилась на спину. О состоянии пострадавшей неизвестно. На кадрах видно, что после аварии автомобилист решил остановиться.

Ранее в Германии 13 человек получили ранения в жестком массовом ДТП с четырьмя автомобилями.