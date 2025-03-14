В России подешевели кроссоверы Haval

В России кроссоверы Haval подешевели на 50-350 тысяч рублей

В России подешевели некоторые модели автомобилей Haval, сообщает портал «Автоновости дня».

«На 50 тыс. рублей выросла прямая выгода у кроссовера Haval M6 2024 года выпуска — теперь при его покупке можно сэкономить 300 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

У моделей Dargo и Dargo X в версиях разных лет дисконт различается: на прошлогодние он составляет 200 тыс. рублей, а на «свежие» — 100 тыс. рублей.

С большей прямой выгодой теперь продают Haval Jolion 2025 года выпуска и Haval H3 2024 года: у первого она выросла до 300 тыс. рублей, а у второго — до 350 тыс. рублей.

До этого стало известно, что российский электрический минивэн Evolute i-Van стал доступнее.

Выпускаемый на заводе «Моторинвест» электровэн продается только в одной комплектации с рекомендованной розничной ценой 3,92 млн рублей, но за счет дисконта она снижается до 3,62 млн рублей.

Минивэн оснащен электродвигателем мощностью 122 л.с. и литий-железо-фосфатной тяговой батареей емкостью 67,5 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 400 км. В режиме быстрой зарядки запас энергии с 30 до 80% пополняется за 37 минут.

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.