Власти Перми по ошибке снесли гараж ветерана, поставили новый и опять снесли

В Перми власти снесли гараж 73-летнего ветерана труда Анатолия Семенова, восстановили его, а затем снова снесли. Об этом сообщает 59.ru.

«Место под гараж на бульваре Гагарина Анатолию Николаевичу выделили еще в 1987 году. Пермский городской совет народных депутатов решил, что работающему пермяку с инвалидностью необходимо хранить машину поближе к дому», — отмечается в публикации.

В декабре 2023 года автовладелец обнаружил на месте своего гаража кучу вещей. Накануне на гараже появилось уведомление о сносе, но инвалид не успел ничего предпринять. Вскоре администрация извинилась и вернула гараж на место — в измятом виде. Подрядчику поручили привезти другой гараж, который оказался изрисованным и дырявым. Этот гараж в июне 2024 снова снесли как самовольную постройку по представлению прокуратуры.

После этого Семенов подал в суд и добился отмены решения о сносе только в кассационной инстанции. Суд указал, что люди с инвалидностью по закону имеют внеочередное право на получение земельного участка рядом с домом для установки гаража. Власти пока не исполнили решение суда и не вернули гараж на место.

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