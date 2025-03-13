Водитель фургона с мороженым изрезал женщину за претензии к его работе

В Германии водитель фургона с мороженым изрезал женщину за претензии к работе

В Гельзенкирхене (земля Северный Рейн-Вестфалия, Германия) водитель фургона с мороженым нанес три ножевых ранения представительнице местных властей, высказавшей претензии к его работе. Об этом сообщает Bild.

Двое сотрудников службы общественного порядка остановили его фургон Iveco, потому что заподозрили 64-летнего продавца мороженого, итальянца Коно Р., в нарушении правил обращения с пищевыми продуктами. После этого он напал с ножом на 64-летнюю проверяющую.

«Когда женщины сообщили ему плохие новости, Коно Р., предварительно, нанес им три ножевых ранения. Пожилая женщина получила настолько серьезные травмы, что ей пришлось перенести срочную операцию в больнице. Ее коллега отделалась легкими травмами», — отмечается в публикации.

Мужчина не стал скрываться с места происшествия и дождался приезда полиции. Он задержан, сотрудники правоохранительных органов провели осмотр места происшествия и зафиксировали улики.

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