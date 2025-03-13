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Названы семь недостатков кроссовера Renault Duster

«За рулем» перечислил семь недостатков Renault Duster 2015 года выпуска
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Art Konovalov/Shuterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов рассказал о минусах обновленного Renault Duster первого поколения. Такие машины выпускались с 2015 по 2021 годы. Основные претензии - к автоматической коробке передач.

«Duster лучше брать с механикой. Четырехступенчатый автомат в теории должен быть надежен, но даже после многих модернизаций он так и не избавился от врожденных недостатков — склонности к перегреву и быстрому выходу из строя соленоидов управления. Да и четкость его работы оставляет желать лучшего», — сказал эксперт.

По словам специалиста, расход топлива у Duster с автоматом выше на 20-30%, чем с механикой.

Кроме того, интерьер автомобиля выглядит дешевым, а пластик легко царапается. Руль регулируется только по углу наклона.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал плюсы подержанного кроссовера Changan CS35 Plus.

«Мотор 1.6 л. – атмосферный, но с непосредственным впрыском. Машин с МКП мало, большинство — с гидроавтоматом Aisin TF-73SC, его относят к числу неубиваемых. Возможно, это лучший дуэт в выборке», — отметил эксперт.

По словам специалиста, до 80-100 тыс. километров не ломается ничего, лишь регулярно сбоит электроника. Подвеска стойкая, головной свет отличный.

Ранее были названы пять плюсов китайского седана Changan Alsvin.

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