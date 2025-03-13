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Стрельба в автобусе произошла в Балашихе

В Подмосковье произошла стрельба в автобусе
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковной Балашихе один пассажир автобуса поссорился с другим и выстрелил в него. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. На место были вызваны сотрудники полиции.

«Предварительно установлено, что в автобусе между двумя пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента из предмета, конструктивно схожего с оружием», — отмечается в сообщении полиции.

Нападавшего, мужчину 1986 года рождения, задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что пистолет, из которого он стрелял, был сигнальным. Пострадавшему мужчине 1984 года рождения потребовалась медицинская помощь.

До этого в Тюмени водитель машины, остановленной инспекторами ДПС, наехал на полицейского.

Ранее на Рублевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП.

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