Стрельба в автобусе произошла в Балашихе

В подмосковной Балашихе один пассажир автобуса поссорился с другим и выстрелил в него. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов. На место были вызваны сотрудники полиции.

«Предварительно установлено, что в автобусе между двумя пассажирами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в сторону оппонента из предмета, конструктивно схожего с оружием», — отмечается в сообщении полиции.

Нападавшего, мужчину 1986 года рождения, задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что пистолет, из которого он стрелял, был сигнальным. Пострадавшему мужчине 1984 года рождения потребовалась медицинская помощь.

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