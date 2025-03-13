«АвтоВАЗ» завершил испытания Lada Iskra

Новый автомобиль «АвтоВАЗа» Lada Iskra успешно прошел комплекс заводских и сертификационных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Для прохождения испытаний было изготовлено 98 прототипов Lada Iskra в различных модификациях. Тесты на дорогах и бездорожье проводились на собственном полигоне АВТОВАЗа, а также в горных и северных регионах», — говорится в сообщении завода.

Отмечается, что было проведено 84 краш-теста Lada Iskra. Автомобиль значительно превосходит национальные требования безопасности. Дополнительно были проведены ударные испытания по независимым программам — здесь Iskra показала уровень Lada Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Производство Lada Iskra стартует 19 апреля 2025 года. По предварительным данным, цены будут начинаться от 1,2 млн рублей. В базовую версию войдут две подушки безопасности, обогрев и электро регулировка зеркал.

Ранее в сети появилось фото самой дешевой версии Lada Iskra.