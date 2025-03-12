В сети появилось фото самой дешевой версии Lada Iskra

Паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фото базовой версии нового автомобиля Lada Iskra.

«Седан Lada Iskra в базовой комплектации. Зеркала и ручки дверей не окрашены, нет кондиционера, нет мультимедийной системы, только аудиоподготовка, нет стеклоподъёмников задних дверей, нет подогрева сидений», - говорится в сообщении паблика.

В комплектации есть две подушки безопасности, обогрев и электро регулировка зеркал. Отмечается, что именно такая версия будет стоить 1,2 млн рублей.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровне выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее сообщалось, что дилеры «АвтоВАЗа» возобновили продажи самой дорогой версии Lada Niva Legend.