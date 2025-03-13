Помощник британского политика выскочил из авто без штанов и погнался за 13-летней девочкой

В Великобритании Сэм Гулд, старший помощник политика-лейбориста Уэса Стритинга, погнался со спущенными штанами по улице за 13-летней девочкой. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в восточной части Лондона в субботу, 8 марта.

Мать девочки рассказала, что ее дочь шла на встречу с друзьями по улице, а 33-летний Гулд находился в припаркованной машине со спущенными штанами и совершал сексуальные действия. Он погнался за девочкой, которая начала стучать в дверь дома, прося о помощи.

На ситуацию обратил внимание другой автомобилист, который пришел на помощь несовершеннолетней и записал номер машины ее преследователя. Гулда арестовали в тот же день, но затем отпустили под залог. Он признал себя виновным в непристойном поведении.

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