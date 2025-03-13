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Женщина упала на машине с обрыва и выжила, отжимая воду из толстовки

В США женщина выжила в разбитом авто, отжимая воду из толстовки
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Karolis Kavolelis/Shutterstock

В штате Индиана (США) женщина после ДТП провела шесть дней в поврежденном автомобиле и выжила, сообщает ABC News.

«Она застряла в машине и не могла выбраться. Но она смогла дотянуться до воды из машины. Единственный способ, c которым она смогла выжить, — окунуть свою толстовку с капюшоном в воду в канаве и высосать воду, или набрать воды в рот из канавы», — рассказал изданию отец пострадавшей Делмар Колдуэлл.

Водитель, 41-летняя мать троих детей Бриона Касселл, уснула за рулем. Она вылетела с трассы в дренажную канаву под мостом. Пострадавшую в искореженной машине обнаружил сотрудник, занимающийся земляными работами, и вызвал на помощь своего руководителя. Мужчины осмотрели машину и нашли там травмированную женщину, которая была в сознании. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве самосвал протаранил несколько автомобилей.

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