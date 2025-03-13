Автодилеры посоветовали россиянам не ждать возвращения ушедших компаний

Глава «АвтоСпецЦентра» Терлюкевич: ушедшие компании не скоро вернутся в Россию

Россиянам не стоит ждать скорого возвращения ушедших западных автомобильных компаний. Об этом агентству «Автостат» заявил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

По его словам, без локального производства западные компании не смогут составить достойную конкуренцию доминирующим в настоящий момент в России китайским производителям.

«Маловероятно, что потребитель будет готов переплатить за свою любовь к «вернувшемуся бренду» 30%, которую составит разница в утильсборе», — добавил он.

По оценке главы департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова, западные бренды смогут вернуться в Россию не ранее 2028 года.

В феврале опрос Авто Mail показал, что самым ожидаемым ушедшим зарубежным автомобильным брендом россияне назвали Toyota. На втором месте среди самых ожидаемых в РФ автомобильных брендов оказалась Kia с 13,5% проголосовавших за нее автолюбителей. С небольшим отставанием и 12,5% следует Volkswagen.

Ранее стало известно, что авторынок России ждет небывалое затоваривание китайскими машинами.