Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спали мужчине ногу, которую почти полностью оторвало в ДТП

В Воронеже врачи спасли мужчине ногу, которую почти оторвало в ДТП
close
Telegram-канал Минздрав Воронежской области

В Воронеже медики спасли мужчине, пострадавшему в ДТП, почти полностью оторванную ногу. Об этом сообщает региональный минздрав.

Летом прошлого года в БСМП №10 экстренно поступил мужчина в тяжелом состоянии и с травматическим шоком I степени — он пострадал в автомобильной аварии. У пациента диагностировали открытые переломы бедренной кости со смещением отломков, левой большеберцовой кости со смещением отломков, левого надколенника, а также повреждение сосудисто-нервного пучка, обширную рваную рану левого бедра и голени, ушибы и ссадины.

Врачи прооперировали мужчину и выполнили сопоставление костных отломков при помощи фиксирующих конструкций. Благодаря работе медиков пациенту удалось сохранить ногу.

Сейчас мужчина уже прошел реабилитацию и может самостоятельно передвигаться без дополнительной опоры. Он вышел на работу и не жалуется на боли в конечности.

Ранее врачи достали из пациента горсть булавок и шурупов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами