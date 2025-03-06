Российские врачи спали мужчине ногу, которую почти полностью оторвало в ДТП

В Воронеже медики спасли мужчине, пострадавшему в ДТП, почти полностью оторванную ногу. Об этом сообщает региональный минздрав.

Летом прошлого года в БСМП №10 экстренно поступил мужчина в тяжелом состоянии и с травматическим шоком I степени — он пострадал в автомобильной аварии. У пациента диагностировали открытые переломы бедренной кости со смещением отломков, левой большеберцовой кости со смещением отломков, левого надколенника, а также повреждение сосудисто-нервного пучка, обширную рваную рану левого бедра и голени, ушибы и ссадины.

Врачи прооперировали мужчину и выполнили сопоставление костных отломков при помощи фиксирующих конструкций. Благодаря работе медиков пациенту удалось сохранить ногу.

Сейчас мужчина уже прошел реабилитацию и может самостоятельно передвигаться без дополнительной опоры. Он вышел на работу и не жалуется на боли в конечности.

Ранее врачи достали из пациента горсть булавок и шурупов.