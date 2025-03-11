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Россиян будут снимать на видео в Яндекс такси

Яндекс такси будет снимать своих пассажиров на видео
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Яндекс такси будет записывать на видео происходящее в салоне автомобиля для предотвращения конфликтов. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекс такси.

«Яндекс Такси запускает в приложении для водителей новую функцию — она поможет снизить количество конфликтов в поездках и ускорить их разрешение. Теперь водители смогут записывать и моментально отправлять в службу поддержки видео с происходящим в салоне автомобиля», — говорится в сообщении.

По информации источника, видеозаписи, сделанные в салоне машины, будут доступны только команде поддержки. При этом проведенный тест показал, что треть конфликтов удается предотвратить предупреждением о том, что в автомобиле установлена камера.

До этого сообщалось, что мировой суд в Казани назначил административный арест на 15 суток водителю такси, который врезался в остановку, в результате чего пострадали 11 человек. Мужчину признали виновным в употреблении наркотиков.

Ранее у таксиста, сбившего 11 человек в Казани, нашли наркотики в крови.

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