Не оценили: стиль нового роскошного Jaguar назвали «странным»

Дизайн нового концепт-кара Jaguar Type 00 вызвал недоумение публики в Сети. Споры разралились на странице производителя в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на них обратила внимание Lenta.ru.

Кузов машины выполнен в оттенке электрик под названием French Ultramarine, который не отражает свет. Сам электрокар выполнен в строгом минималистичном стиле. Также у Type 00 на месте заднего стекла стоят камеры, а кузов дополняют латунные детали. Автомобиль оборудовали дверьми-бабочками, цифровыми экранами и центральной перегородкой.

Пользователи же не оценили дизайн машины.

«Странный дизайн», «Спорно», «Футуристично», «Как красиво», «Почему Jaguar не постарался сделать дизайн не только минималистичным, но и красивым?» — написали пользователи сети.

Впервые производитель показал концепт-кара в декабре на Неделе искусств в Майами, а после в Париже во время Недели моды. Ожидаемая стоимость — £100 тыс. (7 млн рублей по нынешнему курсу).

До этого сообщалось, что среди концепт-каров, недавно выпущенных мировыми автопроизводителями, наибольшие шансы превратиться в серийные автомобили есть у двух прототипов Honda (0 SUV и 0 Saloon), а также у Jaguar Type 00 и Audi E.

«На выставке CES в Лас-Вегасе дебютировали два прототипа Honda — кроссовер Honda 0 SUV и четырехдверка Honda 0 Saloon. Оба войдут в новую линейку Honda Zero. Собирать их будут на производственной площадке Honda EV Hub в штате Огайо», — отмечается в публикации Motor.ru.

Ранее стало известно, что Volkswagen может начать производить оружие на своих заводах.