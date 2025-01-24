Россиянам назвали новые концепт-кары с наибольшими шансами стать серийными авто

Среди концепт-каров, недавно выпущенных мировыми автопроизводителями, наибольшие шансы превратиться в серийные автомобили есть у двух прототипов Honda (0 SUV и 0 Saloon), а также у Jaguar Type 00 и Audi E. Об этом пишет Motor.ru.

«На выставке CES в Лас-Вегасе дебютировали два прототипа Honda — кроссовер Honda 0 SUV и четырехдверка Honda 0 Saloon. Оба войдут в новую линейку Honda Zero. Собирать их будут на производственной площадке Honda EV Hub в штате Огайо», — отмечается в публикации.

close Honda

Также в серийную модель превратится разработанный эксклюзивно для Китая электрический хетчбэк Audi E. Для него заявлена электрическая силовая установка с двумя моторами суммарной мощностью 775 л.с. и полный привод, пишет издание. Машина разработана совместно с китайским концерном SAIC и лишена привычного логотипа Audi с четырьмя кольцами.

close Audi

Jaguar Type 00 выглядит странно на фоне серийных F-Type и F-Pace, но внедренные на нем дизайнерские приемы уже встречались на машинах, предназначенных для продажи.

Ранее половину проданных в Китае Tesla отозвали из-за проблем с рулем.