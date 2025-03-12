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Дилеры «АвтоВАЗа» возобновили продажи самой дорогой версии Lada Niva Legend

В России начались продажи обновленной Lada Niva Bronto за 1,5 млн рублей
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Lada

У дилеров «АвтоВАЗа» начали появляться обновленные Lada Niva Legend Bronto, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Автомобиль получил светодиодные дневные ходовые огни. Кроме того, внедорожник получил более широкую палитру цветов окраски кузова. Обновили и «люстру», которая крепится на багажные релинги: прежде стояли галогенки, а теперь это тоже светодиодная оптика, отметил эксперт.

Версию Luxe'24 переименовали в Luxe, а стоимость увеличили на 7 тыс. рублей. Модификация стоит 1,48 млн рублей. Комплектацию Prestige'24 тоже переименовали, а прибавка в цене составила 15 тыс. рублей. Машина стоит 1,54 млн рублей.

Lada Niva Bronto отличается увеличенным дорожным просветом, усиленными передними пружинами, доработанным задним мостом, специальными амортизаторами, а также винтовыми межколесными дифференциалами повышенного трения.

Внедорожник оснащается 1,7-литровым 8-клапанным бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод — полный.

Ранее «АвтоВАЗ» раскрыл условие получения скидки в 300 тыс. рублей на Lada Aura.

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