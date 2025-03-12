В Татарстане водитель автобуса избил подростка и попал на видео

В Татарстане на видео попало, как водитель избил подростка

В Татарстане водитель студенческого автобуса избил подростка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Он и до этого много себе позволял. Пока водитель не покурит, никто не имел права заходить в автобус. Однажды мальчик прошелся по газону, и водитель не пускал его в автобус, потому что у него была грязная обувь», — сообщила мать подростка.

Очевидцы запечатлели происходящее на видео. На кадрах видно, как мужчина дерется с подростком, при этом в автобусе сидят другие студенты.

По словам матери подростка, инцидент произошел в мае 2024 года. Студент проигнорировал просьбу водителя входить через заднюю дверь, в результате чего началась драка. После этого мужчину уволили.

По информации источника, 30 ноября социальный педагог сообщил, что подростка обвиняют по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В марте 2025 года прошло заседание, на котором опросили свидетелей произошедшего. Следующее заседание назначили на 25 марта.

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