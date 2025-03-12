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«Вырвало двигатель»: в Ленобласти произошло массовое ДТП с участием автобуса

В Ленобласти у внедорожника вырвало двигатель в массовом ДТП

В Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись несколько автомобилей и автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Страшная авария произошла этим утром возле деревни Большие Борницы. Столкнулись несколько машин и автобус. У одного из авто от удара вырвало двигатель, задымления не было», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей. На место происшествия прибыли экстренные службы. На записи также видно, что возле машины работают спасатели, доставшие пассажира, который оказался зажат в салоне автомобиля.

По информации источника, в результате ДТП один человек получил травмы, несовместимые с жизнью, другой – пострадал. При этом никто из пассажиров автобуса не получил ранений. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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