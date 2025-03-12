Самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Диксона

В Диксоне борт получил повреждения во время посадки

В поселке Диксон самолет Ан-74 Utair, летевший из Норильска, получил повреждение при посадке в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Как уточняет канал, инцидент произошел в 09:03 мск после разворота в торце взлетно-посадочной полосы (ВПП).

«Ориентировочно в средней части ВПП был услышан звук, похожий на сход ООШ со стыка плит, но чуть более громкий, характеристики управления при этом не изменились», — говорится в сообщении.

Позже специалисты установили, что разрушился диск левого переднего колеса, оказался разбортированным пневматик, также разорваны трубки гидросистемы на левой передней стойке шасси.

Диксон — самый северный населенный пункт России.

12 марта в Иркутской области самолет авиакомпании «ИрАэро» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа и 25 пассажиров, из которых один несовершеннолетний и один малолетний.

Специалисты проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее пассажиры рейса в Москву застряли в аэропорту Уфы.