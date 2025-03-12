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Porsche лишилась 30% своей прибыли

Прибыль автобренда Porsche упала на 30% в 2024 году
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Porsche

Немецкий производитель спортивных люксовых автомобилей Porsche лишился 30,3% своей прибыли в 2024 году. Об этом сообщается в отчете компании.

По итогам прошлого года, прибыль Porsche составила около €3,6 млрд. В 2023-м показатель был на уровне €5,2 млрд. В Porsche падение прибыли объяснили большими затратами на обновление модельного ряда и резким снижением продаж в Китае.

Так, поставки Porsche в 2024-м упали на 3%, в КНР же этот показатель опустился на 28%. В компании заявили, что Porsche станет более осторожным в будущем.

До этого сообщалось, что в России рынок подержанных люксовых автомобилей в январе 2025 года вырос на 34% к такому же месяцу прошлого года. Всего во второй месяц зимы было продано 150 автомобилей класса «люкс».

В топ-5 моделей-лидеров среди подержанных «люксов» по итогам января вошли Bentley Continental GT (24 ед.), Bentley Bentayga (23 ед.), Lamborghini Urus (23 ед.), Maserati Levante (14 ед.) и Bentley Continental Flying Spur (13 ед.).

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