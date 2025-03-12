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Great Wall начнет выпускать автомобили премиум-класса

Great Wall выпустит конкурента премиального лимузина Rolls-Royce
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autohome.com.cn

Китайский автопроизводитель Great Wall рассматривает возможность начала производства дорогих премиальных автомобилей, сообщает ithome.com.

По данным издания, китайский автоблогер Ву Пей 10 марта взял у главы Great Wall Вэй Цзяньцзюня интервью, в котором топ-менеджер рассказал, что компания приобрела несколько роскошных автомобилей, включая Rolls-Royce Cullinan и Phantom. После покупки машин они будут протестированы и разобраны инженерами, которые проанализируют все их технические особенности. Позже будут созданы экспериментальные модели.

О том, будут ли новые премиальные автомобили производиться под брендом Great Wall или для этого создадут новую марку, не сообщается.

В портфеле Great Wall Motors уже есть несколько брендов, включая Haval, под которым выпускаются кроссоверы Tank (внедорожники), Wey (гибриды и электромобили), Ora (компактные городские электромобили), GWM (пикапы).

Ранее сообщалось, что в Китае показали кроссовер Haval Xiaolong Max нового поколения.

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