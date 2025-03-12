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Самая сексуальная дальнобойщица в мире показала фигуру в мини-платье

Самая сексуальная дальнобойщица в мире Гонсалес показала накачанные ноги
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milena08gonzalez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Водительница грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес, которая также известна как «самая сексуальная дальнобойщица в мире», опубликовала в своем блоге фото в мини-платье. Пост в новом наряде появился на ее странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с более чем 500 тыс. подписчиков.

Судя по фото, блогерша снялась в коротком облегающем платье из кожи во время прогулки — девушка позирует на фоне растительности. Также знаменитость надела белые сапоги-носки и продемонстрировала свои накачанные ноги. Еще на девушке можно заметить золотистые аксессуары.

До этого в Санкт-Петербурге заметили мужчину, который крайне похож на бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.

«Мужчина, крайне похожий на Конора Макгрегора в его узнаваемом головном уборе, прилетел в Пулково, а затем в сопровождении охраны зашел в двери отеля For Seasons на Вознесенском проспекте», — передавал «Mash на Мойке».

Ранее австралийца лишили прав на 92 года и поймали за рулем.

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