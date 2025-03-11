Австралийца лишили прав на 92 года и поймали за рулем

В Австралии водителя, лишенного прав на 92 года, поймали за рулем

В Австралии полиция поймала за рулем мужчину, лишенного водительских прав на ближайшие 92 года. Об этом сообщает Road&Track.

«Патрульная служба Батерста 9 марта остановила 73-летнего мужчину за рулем серебристого Subaru для выборочного теста на алкоголь, но офицеры быстро узнали мужчину и поняли, что у него нет действующих прав, а затем убедились, что ему запрещено водить машину до 2117 года», — отмечается в публикации.

Водителя арестовали и доставили в городской полицейский участок. Его обвинили в вождении в период лишения прав и изъяли номерной знак его автомобиля.

Согласно законодательству Нового Южного Уэльса, за такое нарушение, зафиксированное впервые, предусмотрен штраф в 3,3 тыс. австралийских долларов (₽183,9 тыс.) и до 6 месяцев тюрьмы, за повторное — 5,5 тыс. австралийских долларов (₽306,6 тыс). Срок лишения прав при этом увеличивается на полгода и год соответственно.

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