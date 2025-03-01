В Петербурге заметили Конора Макгрегора, садящегося в машину

В Санкт-Петербурге заметили мужчину, который крайне похож на бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Мужчина, крайне похожий на Конора Макгрегора в его узнаваемом головном уборе, прилетел в Пулково, а затем в сопровождении охраны зашел в двери отеля For Seasons на Вознесенском проспекте», — говорится в публикации.

Однако сотрудница отдела бронирования рассказала Telegram-каналу, что не располагает информацией о приезде звезды в Петербург.

До этого Конор Макгрегор плюнул в лицо болельщику за фразу «Вперед, Хабиб».

«Я плюю тебе в лицо. И что ты сделаешь? Ничего», — сказал он.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

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