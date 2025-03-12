Названы семь недостатков Kia Venga с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах компактвэна Kia Venga.

«Подвеска жесткая и тряская, а на высоких скоростях довольно нервная – как у раннего Соляриса. Опорные подшипники, шаровые опоры и передние амортизаторы не всегда доживают до 80–100 тыс. километров», — сказал Зиновьев.

Слабых мест в конструкции немного. Отмечают закиса­ющий привод трапеции стеклоочистителей и отказы по электрической части. Кромка крыши, передние стойки и дверь багажника подвержены коррозии.

До этого Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы четыре плюса китайского кроссовера Jetta VS5.