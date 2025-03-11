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Названы четыре плюса китайского кроссовера Jetta VS5

«За рулем» перечислил четыре плюса китайского кроссовера Jetta VS5
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autohome.com.cn

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский кроссовер Jetta VS5 и назвал его плюсы.

«Jetta хорошо рулится. Отлично стоит на дуге, не досаждает кренами и колебаниями. А электроусилитель создает понятную обратную связь на руле», - отметил Виноградов. 2

Салон получился просторным на фоне кроссоверов-одноклассников. Кроме того, у Джетты грамотная эргономика рабочего места водителя, отметил эксперт.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л.  с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. км.

Ранее были названы восемь недостатков китайского седана Omoda S5.

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