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«АвтоВАЗ» раскрыл условие получения скидки в 300 тыс. рублей на Lada Aura

«АвтоВАЗ» дал скидку на депутатскую Lada
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Lada

«АвтоВАЗ» предложил скидку в 300 тыс. рублей на длиннобазный седан Lada Aura. Об условиях ее получения сообщается в Telegram-канале автопроизводителя.

«Стоимость автомобиля снижается сразу на 300 000 рублей! Условия покупки дифференцированные: или в кредит по программе Lada Finance, или по схеме трейд-ин», — отмечается в сообщении.

Кредит по фирменной программе на Lada Aura оформляется на срок от года до семи, с первоначальным взносом от 20%. Без учета скидки Lada Aura предлагается в двух комплектациях по цене 2,6 млн рублей и 2,8 млн рублей.

Автомобили Lada Aura, построенные на удлиненной платформе Lada Vesta, поступили в свободную продажу в конце ноября 2024 года. В декабре стало известно, что 17 автомобилей Aura пополнили автопарк, обслуживающий депутатов Госдумы.

Ранее стало известно, что Volkswagen Tiguan оказался самым популярным у россиян подержанным автомобилем.

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