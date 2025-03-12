Юрист Хаминский напомнил о сроках замены водительских прав после 2022 года

Юрист Хаминский: если срок водительских прав истек в 2022 году, их надо заменить

Если срок водительских прав истек в 2022 году, наступило время их заменить. Об этом РИА Новости сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он уточнил, что это касается тех водителей, которые воспользовались законом от 2022 года, по которому действие национальных водительских удостоверений продлевалось на три года.

«В эти документы не нужно было вносить изменения. В 2023 году указанный период был увеличен, и в него попали те водители, у которых срок действия водительских удостоверений истекал в 2024 и 2025 году. Таким образом, в 2025 году необходимо будет заменить права тем водителям, у кого срок действия удостоверений истекал в 2022 году», — объяснил Хаминский.

Он добавил, что для определения даты замены удостоверения необходимо отсчитать три года с предыдущей даты окончания действия прав.

Также автоюрист и адвокат Сергей Радько рассказал, что не сумевшие сдать экзамен на водительские права россияне нашли способ обойти строгие правила — они ездят для этого за границу, а затем меняют полученные там права на российские.

Ранее киберполиция России предупредила о частых аферах с водительскими правами.