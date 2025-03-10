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Стало известно, как россияне получают водительские права в обход экзаменов

Автоюрист Радько: многие получают права за границей, чтоб не сдавать экзамен
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Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Не сумевшие сдать экзамен на водительские права россияне нашли способ обойти строгие правила – они ездят для этого за границу, а затем меняют полученные там права на российские. Однако такой способ ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, предупредил в беседе с 360.ru автоюрист и адвокат Сергей Радько.

Если человек не может сдать экзамен в России по тем или иным причинам, то ему действительно можно съездить за правами в другую страну, где это сделать проще, отметил эксперт. Он подтвердил, что есть даже специальные туры, созданные для поездки в другие страны ради водительских прав. Однако, по его мнению, это вряд ли выгодно, а самое главное – небезопасно.

«Самое главное — навыки и знания, они нужны не на экзамене, а на дороге, поэтому такой способ приобретения удостоверения ставит под угрозу безопасность, жизнь и здоровье, прежде всего самого водителя», — подчеркнул Радько.

Что касается конкретных стран, то, по словам автоюриста Льва Воропаева, в Белоруссии и Киргизии, например, получить права не легче, чем в России. Во многих других странах само обучение длится очень долго – например, в Финляндии это целый год. В Армении и Грузии тоже вряд ли водительские удостоверения раздают всем желающим, считают эксперты.

Если же человек решился на такой шаг, то обменять полученные за рубежом права на российские необходимо в течение года, рассказал Воропаев. Для этого нужно будет сдать теорию и получить справку от врача. Это распространяется на права категорий А, В, М, если речь идет о большегрузах и автобусах, то придется переучиваться и сдавать полный экзамен в России, заключил автоюрист.

В МВД РФ до этого напомнили, что россиянам нужно заменить водительские права, срок действия которых истек или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря текущего года. Период автоматического продления водительских удостоверений на территории страны завершается в этом году.

Ранее киберполиция России предупредила о частых аферах с водительскими правами.

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