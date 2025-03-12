Россиян обяжут проходить техосмотр у дилера при продаже машины

В России разрабатывается законопроект, который обяжет физических лиц проверять техническое состояние автомобиля у официального дилера при его продаже. Рабочая группа для его подготовки создана в Минпромторге. Об этом «Газете.Ru» рассказала гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова.

«Сегодня прорабатывается законопроект, который поможет пересмотреть требования к аккредитованным станциям с точки зрения их экспертизы, увеличить перечень проверяемых узлов и агрегатов, что поможет снизить количество неисправных машин на дорогах страны и усилить безопасность дорожного движения», — сказала Виноградова.

Она отметила, что неисправные автомобили на дороге несут существенные риски для водителей и пешеходов, и эти риски необходимо нивелировать законодательно.

По словам Виноградовой, в 2024 году в России продано около 6 млн подержанных автомобилей, и только 24% из них реализованы официальными дилерами с техническим контролем и предпродажной подготовкой.

Подробнее о намерении обязать россиян проверять машины у дилеров читайте в материале «Газеты.Ru».

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