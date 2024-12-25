Стало известно, кого из депутатов Госдумы пересадят на Lada Aura

В Госдуме назвали четырех депутатов, которых пересадят на Lada Aura

В автопарк Госдумы России поступили 17автомобилей Lada Aura. Об этом сообщает duma.gov.ru.

«На Lada Aura пересядут председатели комитетов и комиссий ГД. В их числе — председатели комитета по контролю Олег Морозов, по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также глава Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктор Пинский», — говорится в сообщении портала.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

Ранее сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов прокатился на седане Lada Aura и назвал его удобным.