В Екатеринбурге голая женщина бросалась на автомобили

В Екатеринбурге женщина разделась догола и кидалась на автомобили. Об этом сообщает e1.ru. Инцидент произошел на перекресте улиц Космонавтов и Индустрии.

Отмечается, что женщина в невменяемом состоянии сняла с себя всю одежду и села на асфальт, мешая проезду машин. Также она бросалась грудью на автомобили.

На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушительницу порядка. О том, что стало причиной такого поведения на дороге, не сообщается.

До этого в Хабаровске очевидцы сняли на видео мужчину, который гулял голым по центральным улицам города. Мужчине вызвали скорую помощь, однако он ее не дождался и исчез.

Ранее сообщалось, что мать ушла к знакомым, оставив детей в машине, и она загорелась.