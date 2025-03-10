Автоэксперт рассказал, как водителям подготовиться к весеннему сезону

Весна является опасным временем года для автомобилистов, поэтому им важно соблюдать несколько важных правил, в частности, не допускать неоправданного превышения скорости. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

«Зимой мы по умолчанию аккуратничаем, но с приходом тепла начинает казаться, что теперь можно и пошалить. Уже заметно, как выросло количество «шашечников» (водителей, которые постоянно маневрируют между рядами — Прим. ред.). Запомните — пока вы не поменяли резину, пока не прекратились ночные заморозки, а дороги основательно не помыли, любые «гонки» — очень скользкая тема. Причем — во всех смыслах», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что весной, несмотря на солнце, на дорогах могут оставаться корки льда, что грозит аварией при совершении резких маневров. По его словам, важно также следить за состоянием весенних дорог, потому что после зимы на них могут появляться новые ямы. Когда снег закончится и дороги подсохнут, Ломанов рекомендует водителям хорошо помыть машину, чтобы смыть все агрессивные реагенты и обнаружить возможные трещины и повреждения на кузове.

Автоэксперт Петр Баканов до этого говорил, что первое, что нужно сделать автомобилисту, когда установится плюсовая температура и дороги высохнут, — смыть с машины всю грязь и реагенты. Также, по его словам, следует подготовить к теплому сезону систему охлаждения.

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