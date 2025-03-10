Россиянам рассказали, почему нельзя надолго оставлять авто без движения

Длительный простой может привести к целому ряду проблем, которые плохо скажутся на техническом состоянии автомобиля. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» АГ «Авилон» Павел Константинов.

«В первую очередь, аккумулятор постепенно теряет заряд из-за работы сигнализации, бортовых систем и естественного саморазряда. Если машина стоит без движения несколько недель или месяцев, аккумулятор может полностью разрядиться, что приведет к необходимости его замены», — сообщает эксперт.

По его словам, в результате простоя может образоваться коррозия деталей двигателя, тормозной системы и других узлов. Также от длительного бездействия деформируются шины, а технические жидкости теряют свои свойства. Кроме того, в таких условиях окисляется масло в двигателе, из-за чего оно может потерять свои смазывающие свойства.

Специалист сообщает о возможных проблемах с топливной системой, поскольку в бензобаке могут скапливаться конденсат и загрязнения. Помимо этого, если автомобиль находится без движения, на его кузове может появиться ржавчина, а в салоне — запахи и плесень. Константинов отмечает и проблемы с резиновыми деталями и тормозными колодками, поскольку резина может потерять свою эластичность, а колодки — закиснуть на месте.

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