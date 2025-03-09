В России выставили на продажу ГАЗ «Победа» без пробега

В России продают ГАЗ «Победа» без пробега за миллион рублей

В городе Сысерть Свердловской области продают раритетный автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа». Об этом сообщает href=«https://ura.news/news/1052899712?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Finstory%2F5d91b2bf-2f9e-5991-b850-752b560a4da0» target=«_blank»>сообщает ura.news. Машина была выпущена в 1955 году и продается за миллион рублей.

«ГАЗ-М-20 «Победa», в отличном состоянии, как технически, так и внешне. Пробег менее одной тысячи километров. По словам продавца, вкладываться в машину в ближайшее время не придется — машина эксплуатируется только в летний период и времени на ее уход не жалели», — сообщает портал.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Гебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России выставили на продажу редкий ВАЗ-2106.