Стало известно, будут ли штрафовать за превышение средней скорости в России

В МВД опровергли информацию о штрафах за превышение средней скорости

В МВД опровергли информацию о штрафах за превышение средней скорости на участках дорог. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В ряде телеграм-каналов и некоторых СМИ получили распространения сведения о якобы имеющей место проработке МВД России вопроса о введении практики штрафов за превышение средней скорости на участке дороги», — говорится в сообщении.

По словам Ирины Волк, МВД готово изменить свою отношение к вопросу о введении ответственности за превышение водителем средней скорости. Она также отметила, что ранее уже заявляла о несогласии Министерства с такими штрафами, при этом данная позиция остается неизменной.

До этого сообщалось, что количество новых легковых автомобилей, проданных в РФ в феврале текущего года, оказалось на 24,9% меньше по сравнению с февралем 2024 года.

Российская марка машин Lada по-прежнему остается лидером продаж. В феврале 2025 года жители страны приобрели 24,6 тыс. соответствующих транспортных средств.

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