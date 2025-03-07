«Стрем»: блогер Митрошина заливисто посмеялась над неуплатой налогов на видео

Блогер-миллионник Александра Митрошина, которую задержали в Краснодарском крае, в своем последнем видео в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) посмеялась над неуплатой налогов.

Судя по ролику, девушка поучаствовала в тренде «стрем или норм». В ответ на вопрос, является ли неуплата налогов «стремом» или «нормой», блогер выбрала первый вариант и заливисто засмеялась. Пользователи соцсетей говорят, что это может быть ее последнее видео.

По данным прокуратуры Москвы, установлено, что в 2020-2022 годах Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей. Чтобы уйти от уплаты налогов, она организовала поступление денег от предпринимательской деятельности на счета трех ИП.

Митрошину задержали 7 марта на территории Краснодарского края.

До начала своей блогерской деятельности девушка занималась автожурналистикой.

Ранее стало известно, что Митрошиной грозит 10 лет тюрьмы.