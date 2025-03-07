На авторынке в России снизилась доля китайских марок

В России в феврале доля китайских автомобилей составила 53%, что на 1 процентный пункт ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Газпромбанк Автолизинг».

«На все бренды из Китая в последнем месяце зимы пришлось лишь порядка 40 тыс. сделок, на 18% меньше, чем месяцем ранее, и на 35% меньше по сравнению с февралем 2024-го, когда было реализовано 61 375 автомобилей китайских марок», — говорится в сообщении.

По информации источника, 9,6 тыс. россиян купили кроссоверы Haval, что свидетельствует о снижении продаж на 22% по сравнению с 2024 годом. По статистике, уменьшились продажи автомобилей Chery, Changan, Omoda и Tank, при этом самая плохая динамика среди ведущих китайских брендов наблюдается у Geely и Exeed. Эксперты отмечают, что причины снижения продаж у каждой марки свои.

Кроме того, по словам специалистов, в феврале на фоне низкой базы прошлого года у некоторых китайских брендов, а именно у Jetour, Jaecoo и GAC, наблюдается рост продаж.

Ранее сообщалось, что в марте автомобили продолжат продавать со скидками.