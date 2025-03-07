Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На авторынке в России снизилась доля китайских марок

«Газпромбанк Автолизинг»: в феврале на рынке РФ снизилась доля китайских авто
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России в феврале доля китайских автомобилей составила 53%, что на 1 процентный пункт ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Газпромбанк Автолизинг».

«На все бренды из Китая в последнем месяце зимы пришлось лишь порядка 40 тыс. сделок, на 18% меньше, чем месяцем ранее, и на 35% меньше по сравнению с февралем 2024-го, когда было реализовано 61 375 автомобилей китайских марок», — говорится в сообщении.

По информации источника, 9,6 тыс. россиян купили кроссоверы Haval, что свидетельствует о снижении продаж на 22% по сравнению с 2024 годом. По статистике, уменьшились продажи автомобилей Chery, Changan, Omoda и Tank, при этом самая плохая динамика среди ведущих китайских брендов наблюдается у Geely и Exeed. Эксперты отмечают, что причины снижения продаж у каждой марки свои.

Кроме того, по словам специалистов, в феврале на фоне низкой базы прошлого года у некоторых китайских брендов, а именно у Jetour, Jaecoo и GAC, наблюдается рост продаж.

Ранее сообщалось, что в марте автомобили продолжат продавать со скидками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами