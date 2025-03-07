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«8 Марта случилось»: Москву парализовало из-за желающих купить цветы

В Москве дороги возле Рижского рынка парализовало в преддверии 8 Марта
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В столице движение автотранспорта на дорогах возле Рижского рынка парализовало в преддверии 8 Марта. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Бордово-черный треугольник на дорогах у Рижского рынка. Автомобилисты жалуются на перекрытие движения, грузовики и большое число желающих попасть на рынок и успеть закупиться цветами перед 8 марта», — говорится в публикации.

Застрявшие в пробках автомобилисты пишут, что «8 Марта случилось» и что такое происходит каждый год.

До этого сообщалось, что, по итогам первых месяцев 2025 года, средняя стоимость обслуживания и ремонта машин у женщин составила 12 091 рубль, в то время как у мужчин – 11 436 рублей.

По информации источника, за год траты женщин увеличились на 27%, а мужчин – на 30%. Это обусловлено тем, что водительницы, выявляя неисправности, стараются быстрее их устранить, при этом женщины более аккуратны и соблюдают сроки замены технических жидкостей.

Ранее автомобильная авария парализовала движение на МКАДе в Москве.

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