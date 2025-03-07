Стало известно, сколько будет стоить такси 8 марта

Расценки на услуги такси 7 и 8 марта могут вырасти на 10–20%. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекс Такси.

«В последние несколько лет чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта был выше примерно на 10–20%. Изменение среднего чека в весенние праздники зависит от ситуации с погодой, объема спроса и числа водителей на линии в месте заказа такси», — заявили в компании.

В Яндекс Такси добавили, что рост стоимости услуг такси начинается уже 7 марта, поскольку россияне раньше уезжают с работы или отправляются за город.

«Спрос на такси в это время будет до 20% выше, чем в обычную пятницу… Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17:00 мск и вечером будет на 15% выше, чем обычно в субботу», — добавили в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в столице движение автотранспорта на дорогах возле Рижского рынка парализовало в преддверии 8 Марта.

«Бордово-черный треугольник на дорогах у Рижского рынка. Автомобилисты жалуются на перекрытие движения, грузовики и большое число желающих попасть на рынок и успеть закупиться цветами перед 8 марта», — сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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