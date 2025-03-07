В марте автомобили продолжат продавать со скидками

В марте 2025 года автомобили продолжат продавать со скидками из-за переполненных складов. Об этом журналу «За рулем» рассказал управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование» Елена Сафронова.

«В связи с тем, что у многих дилеров сейчас заполнены стоки и склады на несколько месяцев вперед, содержать которые (включая вложение свободных или кредитных средств в эти товарные запасы) дороже, чем продавать с минимальной маржой», — сообщает эксперт.

По словам специалиста, также есть вероятность, что розничная цена для потребителей может снизиться.

До этого сообщалось, что значительная часть россиян откладывает покупку автомобиля, ожидая возвращения в нашу страну корейских автомобильных брендов. Эксперты выяснили, что 21% ждет возвращения в Россию корейских брендов. Эти участники опроса признались, что откладывали покупку нового автомобиля с тех пор, как корейские производители покинули российский рынок.

Ранее стало известно, что женщины тратят на ремонт машины больше, чем мужчины.