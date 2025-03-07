Женщины больше мужчин тратят на ремонт машины

По итогам первых месяцев 2025 года, средняя стоимость обслуживания и ремонта машин у женщин составила 12 091 рубль, в то время как у мужчин – 11 436 рублей. Об этом «Российской газете» рассказали в аналитической службе международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

«Средние чеки на обслуживание и ремонт автомобилей у женщин составили 12 091 рубль. При этом средняя стоимость визита на СТО у мужчин ниже на 6% и составляет 11 436 рублей. В прошлом году за аналогичный период (январь и февраль) средние чеки у автоледи были 9 388 рублей», — говорится в сообщении.

По информации источника, за год траты женщин увеличились на 27%, а мужчин – на 30%. Это обусловлено тем, что водительницы, выявляя неисправности, стараются быстрее их устранить, при этом женщины более аккуратны и соблюдают сроки замены технических жидкостей.

Также сообщается, что все больше водительниц становятся клиентами автосервисов, возможно это связано с тем, что женщины перестают просить мужчин за них посетить СТО.

Кроме того, аналитики сети Fit Service зафиксировали, что каждым пятым клиентом является женщина. Они также сообщают, что чаще всего водительницы выбирают машины Toyota, Hyundai, Nissan, Kia и Lada.

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