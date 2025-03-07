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Прикурил сзади: жесткое ДТП с КамАЗом и инкассаторами попало на фото

Россияне на КамАЗ, Granta и ГАЗ попали в жесткое ДТП с инкассаторами
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Telegram-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске произошло массовое ДТП с «КамАЗом» и инкассаторами. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

«На улице Большевистской перед домом №151 водитель грузового автомобиля «КамАЗ» сзади прикурил седану Lada Granta, который в свою очередь врезался в инкассаторский автомобиль, а он дальше по цепочке въехал в Газель», — говорится в публикации.

Официальных комментариев и информации о пострадавших пока нет.

До этого в Санкт-Петербурге в Центральном районе автомобиль сбил трехлетнего ребенка.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выбегает на проезжую часть, где его сбивает легковой автомобиль. От удара мальчик падает на дорогу, в этот момент к нему подходит родитель и берет на руки. Кроме того, на записи также видно, что машина, сбившая ребенка, останавливается, и из нее выбегает мужчина.

Ранее на видео попало, как автомобиль Lada Granta подбросило после лобового тарана BMW.

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